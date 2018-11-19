Выборы-2019: политолог Фесенко рассказал, какой «сюрприз» готовит Яценюк Порошенко

19.11.2018 13:52

Яценюк послал однозначный сигнал президенту и президентской партии. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UAрассказал украинский политолог Владимир Фесенко.

По словам нашего собеседника, Арсений Яценюк пытается спасти свою партию и остаться ее лидером.

«Яценюк всячески напоминает о себе, мол, не забывайте, что есть еще и Арсений Петрович Яценюк, экс-премьер, лидер одной из правящих партий, и он тоже может поучаствовать в выборах. Его нынешняя политическая активность - попытка протестировать, как будут реагировать люди на рекламу. Может, если начнется рост рейтинга, тогда Яценюк поучаствует в выборах», - отмечает аналитик.

С другой стороны, добавляет политолог, Яценюк посылает своего рода сигнал президенту и президентской партии: «Это звучит как «ребята, если вы не будете принимать во внимание наши интересы, то мы можем тоже принимать участие в выборах, мы будем это делать самостоятельно, может, мы и не выиграем…» (потому что реально никакого выигрыша ожидать не стоит ни от Яценюка, ни от «Народного фронта»). Но для них это будет отчаянная борьба за выживание, и они смогут отнять 1-2% от результата президента, а в перспективе и президентской партии».

«Так что Яценюк посылает сигнал союзникам по коалиции, мол «либо давайте начинать реальные переговоры, либо мы будем участвовать в выборах самостоятельно», - прогнозирует Владимир Фесенко.

Источник: https://from-ua.com