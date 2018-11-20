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Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО
20.11.2018 18:13
Более 700 прокуроров за последние два года каким-то удивительным образом получили статус участника боевых действий.
Не помню, правда, чтобы хоть единожды видел представителей данной специальности на первой линии обороны.
Да и вообще, знаете, как-то пропустил во фронтовых сводках:
«Батальон военной прокуратуры им. Матиоса освободил Лисичанск!»
или например «Украинская развед.группа в составе прокуроров ГПУ уничтожила два вражеских танка под Дебальцево-взяла в плен десантников РФ под Иловайском-обезвредила лидера боевиков Плотницкого в Луганске» (нужное подчеркнуть).
#Матиос и #Луценко, вас в последнее время стало так много — не хотите ли дать комментарий на этот счёт?
Источник puer.
Теги: Донбасс, прокурор, участники, батальон, АТО
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