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На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»

20.11.2018 22:32
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На Луганщине заочно осудили члена «парламента ЛНР»

Новоайдарский районный суд заочно приговорил главу «теризбиркома» на «референдуме» в поддержку группировки «ЛНР» к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передают novosti.dn.ua.

В мае 2014 года жительница Счастья Луганской области возглавила «территориальную избирательную комиссию» в Троицком районе Луганской области. Впоследствии подозреваемая стала членом «парламента ЛНР».

Суд признал ее виновной в «умышленном совершении действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц».

Сейчас обвиняемая скрывается на подконтрольной боевикам части Луганщины. Начало срока отбывания наказания начнется после ее задержания.

Как отмечают в СБУ, по материалам спецслужбы за последние 3 года на Донбассе были вынесены приговоры в отношении более сотни организаторов сепаратистского «референдума».



Теги: Украина, Донбасс, суд, граница, СБУ, референдум, избирательная комиссия, ЛНР
 
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