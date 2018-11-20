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На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв

20.11.2018 20:39
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На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв

На одном из общевойсковых полигонов в Ровенской области днем, 20 ноября, взорвалось неизвестное устройство.

Об этом в Facebook сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Острожского, передает apostrophe.ua.

"Сегодня около 12:00 на одном из общевойсковых полигонов от разрыва неизвестного взрывного устройства получил ранение военнослужащий нашей части. Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и безотлагательно эвакуированы в ближайший госпиталь", - сообщили в бригаде.

Отмечается, что на место происшествия прибыли представители Военной службы спасения, военной прокуратуры и Нацполиции.



Теги: Донбасс, ранение, взрыв, прокуратура, полигон, Ровенская область, ВСУ, взрывное устройство
 
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