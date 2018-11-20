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Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових

20.11.2018 11:44
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Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових

Слідчий комітет Росії порушив нові кримінальні справи проти українських військовослужбовців, які начебто "з артилерії обстрілювали мирне населення Донбасу"
Про це повідомила офіційний представник СК Світлана Петренко, передає Depo.ua.
За даними російського слідства, 14 листопада українські військовослужбовці "зробили прицільний обстріл з вогнепальної зброї об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовою метою, по вулиці Крилова в селищі Мар'ївка самопроголошеної ЛНР".
15 листопада українські військовослужбовці "провели артобстріл з важких видів озброєння об'єктів цивільної інфраструктури в селищі Гольмівському. В результаті чого поранення отримали жінка 1999 року і чоловік 1989 року".
За словами Петренко, порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину за статтею "Жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ".



Теги: Россия, Донбасс, производство, криминал, ВСУ
 
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