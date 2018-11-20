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Стало известн о самом распространенном смертельном заболевании в Украине

20.11.2018 11:27
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Стало известн о самом распространенном смертельном заболевании в Украине

67% смертей в Украине случаются от сердечно-сосудистых заболеваний. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также медики подчеркнули, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в большинстве государств.
Минздрав настоятельно рекомендует всем украинцам придерживаться очень простых, но в то же время полезных привычек, которые помогут сохранить здоровье сердца и сосудов до глубокой старости.
Медики советуют бросить курить, еженедельно проводить полуторачасовые кардионагрузки, следить за весом и за питанием, отказаться от спиртных напитков, а также внимательно подходить к выбору продуктов в магазинах.
На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что в 2016 году от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умерли 17,9 млн человек, это 31% всех случаев смерти в мире. Наибольшую смертность от ССЗ фиксируют в странах с низким и средним уровнем дохода.



Теги: Украина, Донбасс, смерть, заболевания
 
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