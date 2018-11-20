"У Кремля не осталось козырей в руках: Украина для России – это стойкое осознание гаплыка", - блогер

20.11.2018 07:54

Так называемый "народ Донбасса" нужен России только в одном качестве - как дестабилизирующая сила для Украины. Блогер Олена Степова пишет, что именно с этой целью на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей антиукраинская пропаганда с недавних пор активизировалась до уровня 2014 года. Людей снова пугают "укрокарателями", об учениях ВСУ рассказывают только в одном контексте: мол, это – подготовка к "зачистке" Донбасса, передает "Диалог.UA".

"У России нет козырей в руках. Только страх за содеянное. И, чем дольше "их нет" в Крыму и на Донбассе, тем больше поражений и потерь. Поэтому "украина" (именно так СМИ РФ и ОРДЛО пишут название нашей страны, вместо Украины, - ред) - это попытка спрятать свой страх, создав образ чего-то не страшного. Это нивелирование собственного страха и прикрытие полных каки, русских, плохо пахнущих штанишек", - отмечает Степова. "Слово "Украина" для русских теперь, это стойкое осознание приближающегося к Мокшании гаплыка. Это - стойкий страх. Это - кровный враг, который никогда и ничего не забудет. Это - Гаага, суд, репарации и контрибуции, это позор, это изгнание из мирового сообщества, это изоляция. Изоляция для многих русских, это невозможность пользоваться своими счетами в Европе, своей недвижимостью, получать в Европе лечение. Для большей части русских проигрыш на Донбассе и в Крыму, потеря Украины, это просто удар по старшебратию и дидываивальщине, не более, в остальном, как пили они боярку и срали под березку, так они и будут пить и ср*ть", - продолжает Степова. Она напоминает, что совсем недавно, незадолго до прошедших 11 ноября "выборов" основные кандидаты на должности главарей - Пушилин и Пасечник – "кормили" дончан и луганчан намеками о намерении России присоединить оккупированные территории себе по примеру Крыма. Делалось это только с одной целью – получить голоса людей, которые в 2014 году ходили на "референдум" только надеясь на крымский сценарий, а потом обиделись на оккупационную "власть", так как поняли, что их подло обманули. Потому российские кураторы Пасечника и Пушилина решили дать "ватникам" еще одну порцию призрачной надежды. А потом в дело вступили пропагандисты, инициирующие истерию, вводящие людей в такое шоковое состояние, чтоб им было не до мыслей о воссоединении с Россией. "Очень жаль, но эти псевдовыборы лишь подтвердили то, о чем я пишу все это время - людей на Донбассе не изменить. Все эти 80% разочаровавшихся в "республиках" и России, это не проукраинские люди, это люди–совки, люди-гречка и пополняшка на 50 фублей, это биомасса, которая за "пабагатому" побежит голосовать за пришельцев с Марса, лишь бы дали купить яйца дешевле, чем в магазине. Они не изменились в ходе войны, не эволюционировали. Для любого реваншиста Донбасс, это избирательный рог изобилия, который выльет любые проценты поддержки, лишь бы пообещали или заплатили. 80% массы вчера разочаровавшейся в "республиках", сегодня, новые агрессивные избиратели, новые уверовавшие в "Россия должна", новые ожидатели пабагатому", - подчеркивает блогер. И добавляет, что "выборы" сделали явным и еще один негативный аспект. Жители оккупированных территорий, не явившиеся на избирательные участки, делали это не из-за проукраиских настроений, а в большинстве своем, полагая, что Россия все равно будет их подкармливать независимо от активности в качестве избирателей. Олена Степова также акцентирует внимание на том, что "народные республики" Донбасса никогда не будут полноправной частью РФ. Для них готовят участь или инструмент для "одонбасивания" Украины, если в 2019 году к власти прорвутся пророссийские силы. "России "нароту бамбаса" дать кроме танков и фальшивых рублей, которые составляют уже 35 % денежной массы ОРДЛО, больше нечего. Все будет так, как есть: ихтамнеты, оружие, разграбление территории, захоронение ядерных и химических отходов, безработица, уменьшение зарплат, закрытие шахт, война. Ставка России не на признание "рыгспублик" или присоединение их в состав РФ, ставка России на одонбасивание Украины. Это в 2014-м они думали, что кокошниками нас закидают, а получив по зубам начали игру в политическое решение вопроса", - отмечает луганчанка. Или "республики" составят кампанию Южной Осетии и Абхазии – будут квази-государствами, признанными такими же квази-государствами. Но в любом случае пропагандисты будут нагнетать там атмосферу страха и обреченности. Для того, чтобы лишать людей возможности думать и анализировать. Пушечному мясу и рабам мыслить не полагается. "Открыто пообещать "нароту бамбаса" России нечего, да и не может, руки у нее коротки. Нечего! Нет политической необходимости в признании РФ "рыгспублик". А вот опасность получить отключение международных платежных систем за любой шаг в сторону Донбасса - есть! Санкционные вожжи делают свое дело. И в 2014-м Бамбас России был нужен лишь, как щит для беспредела в Крыму. В ОРДЛО об этом говорит каждый второй опочленец. И все же… Псевдовыборы и новые ожидания "нарота бамбаса" на новые пабагатому, показали многое", - пишет Степова. "К чему готовит Россия Донбасс, усиленно заполняя ТВ-пространство "зверствами хунты". Здесь, ремарка, какой хунты? В 2014-м году Президент РФ Путин признал выборы в Украине легитимными, а украинскую власть в лице Президента Украины Петра Порошенко законноизбранной. Упс?! А 5 лет с российского экрана несется - Украину захватила хунта, бандеровцы, незаконная власть… Но, люди, живущие в ОРДЛО, не замечают таких нестыковок. На России понятно, там люди с лишней хромосомой, что подтверждено выступлением их министра, но жители Донбасса… Без комментариев", - резюмирует блогер.