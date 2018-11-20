"Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости

20.11.2018 19:43

Правительство приняло решение о прекращении финансирования программы, которая предоставляла воду украинским гражданам. Речь идет о принятой в 2011 году программе "Питьевая вода Украины".

Ассоциация "Укрводоканалэкология" сообщила, что ситуация плачевна.

Кабмин решил исключить из проекта закона Украины "О госбюджете на 2019 год" финансы, которые поддержат программу "Питьевая вода Украины". Его приняли еще 7 лет назад, однако сейчас ситуация наблюдается плачевная.

Эту информацию предоставила ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA", передает dialog.ua.

"Закон предусматривал финансирование данной программы на 3 миллиарда гривен. Эти средства должны были поступить со стороны Украинского государства.

Однако за предыдущие несколько лет нами было получено около 208 миллионов гривен", - сказано в самом начале сообщения. Известно и то, что на сегодняшний день износ сетей, которые предоставляют жителям Украины водоснабжение, составляет как минимум 50%.

Также в ассоциации сказали о том, что аварии и потеря воды стали частыми случаями. В ассоциации отметили, что если меры не будут приняты, в ближайшем будущем в Украине может не стать центрального водоснабжения, а также водоотведения.