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Украинский танцор будет защищать Путина
К Владимиру Путину, президенту Российской Федерации, относятся достаточно несправедливо в некоторых частях мира. Никто не заслуживает такого к себе отношения. Такое мнение высказал Сергей Полунин, известный украинский танцор, артист балета в странах бывшего СНГ и Европе. Сделал он это на своей персональной странице в социальной сети Instagram, причем в свой 29-й день рождения, передает replyua.net.
В своем посте танцор указал, что с раннего детства в образе Владимира Путина он «видел свет». Более того, по словам Полунина, отныне он намерен «защищать» российского президента «своей энергией и любовью». «Спасибо за поздравления с Днем рождения. Я хочу воспользоваться этим днем и направить все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это не правильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо», - написал на своей странице танцор, прикрепив к данному посту фотографию Владимира Путина, добавив: «Когда я был ребенком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменим этот мир к лучшему!».
Несомненно, данный пост вызвал огромную бурю эмоций у фолловеров танцора. Многие из них оказались настолько удивлены, что ограничились лишь короткими комментариями. «Чего-то я подвис сейчас», «Ну… это твое мнение», «Очень странно», - пишут фолловеры. Нашлись и те, кто обратил свое внимание на татуировку танцора, сделанную на левой руке, в виде украинского герба. «Трезубец на руке не печет?», - спросили у Полунина.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, защита, танцор
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