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Будни и праздники: Как будут отдыхать и работать украинцы в декабре

21.11.2018 15:40
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Будни и праздники: Как будут отдыхать и работать украинцы в декабре

В этом году в декабре у трудоустроенных украинцев будет дополнительный выходной день, а с его учетом выходных будет треть месяца – 11 выходных дней против 20 рабочих, передает парламентская газета «Голос Украины».

Во вторник, 25 декабря, Украина будет праздновать католическое Рождество, которое признали общегосударственным праздником в 2017 году. Поэтому 25 декабря – официальный день отдыха для всей страны. Выходным будет и день накануне католического Рождества – 24 декабря (понедельник), но этот рабочий день переносится на субботу 22 декабря.

Также рабочие дни будут перенесены в связи с празднованием Нового года. Последний рабочий день этого года, 31 декабря – понедельник. Он будет выходным, как и 1 января 2019 года. Вместо этого украинцы выйдут на работу в субботу, 29 декабря.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, праздники, отдых, декабрь
 
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