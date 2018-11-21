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«Евробляхеры» протестуют: в Украине перекрыты дороги
В шести областях Украины продолжаются акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией с перекрытием дорог государственного значения. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба "Укравтодора".
В частности, по состоянию на утро 21 ноября из-за протеста евробляхеров была перекрыта в Волынской области автодорога М-19 Доманово - Ковель -Черновцы, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), во Львовской области - автодорога М-06 Киев - Чоп в двух местах: км 500+900 (с. Старый Милятин Бусского р-на) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на), передают Вести.
В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий, км 154; в Хмельницкой - автодорога Н-03 Житомир - Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Камянец-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно -Староконстянтинов, км 249+320 (г. Шепетовка).
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Помимо этого, проходит акция протеста против установленных тарифов на газоснабжение в г. Смела Черкасской области. Ее проводят на км 207 авторогоги Н-01 Киев - Знаменка на выезде из города в направлении Знаменки.
В "Укравтодоре" добавляют, что акции протеста владельцев "евроблях" в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях завершились.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, протест, номерной знак, растаможивание, дороги, автомобиль
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