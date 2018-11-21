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Годовщина Евромайдана: Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни

21.11.2018 15:20
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Годовщина Евромайдана: Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни

21 ноября в Киеве начались мероприятия посвященные памяти погибших во время событий на Евромайдане в 2014 году.

На Аллее Героей Небесной Сотни у часовни прошел поминальный молебень и церемония возложения цветов.

На церемонию прибыли президент Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий

«Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной сотни и почтили их память», — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, годовщина, евромайдан, Небесная сотня, Порошенко
 
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