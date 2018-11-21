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Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание

21.11.2018 09:45
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Налог на солнце и воздух: жителей Крыма возмутило очередное подорожание

В РФ хотят ввести акцизы на колбасу из-за чего цены на мясные изделия повысятся, жители Крыма возмущены.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

В Минздраве РФ поддержали предложение экспертного совета при правительстве ввести акцизы на переработанные мясные изделия - колбасу, сосиски и бекон.

"Минздрав России поддержал инициативу ввести акцизы на колбасу. Цены вырастут на треть. Счастливые и богатые жители Крыма комментируют", - написал блогер.

Такая новость действительно не обрадовала жителей оккупированного РФ Крыма. В сети они высказали свое недовольство.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, налог
 
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