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Погода в Украине: синоптики предупредили о морозах
Погодные условия в Украине на протяжение ближайших суток будут формироваться под влиянием холодной воздушной массы.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении синоптиков Укргидрометцентра. При этом известно, что во всех регионах нашей страны осадки не предвидятся, на дорогах местами гололедица, ветер преимущественно северного направления, 3-8 м/с. Столбики термометра ночью покажут 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
Сегодняшний день в Киеве пройдет без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в ночное время около 5° мороза, днем 1-3° мороза.
В последний рабочий день недели, 23 ноября, ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днем 4-9° тепла. Без осадков в пятницу будет и в Киеве. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в ночные часы 4-6° мороза, днем около 0°. В Киеве самым теплым день 21 ноября был в 1926 году — +16.1 тепла, прохладнее всего — в 1890 — -15.3 мороза, сообщили в Центральной геофизической обсерватории Украины.
Теги: Украина, Донбасс, погода, прогноз погоды
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