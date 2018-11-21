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Украинцам разрешат ездить без прав: детали законопроекта
Украинцам могут разрешить при управлении транспортным средством не иметь при себе права и страховку.
Детали соответствующего законопроекта №9105, зарегистрированного в Верховной Раде раскрыла депутат Ирина Суслова.
Об этом сообщает OBOZREVATEL.
«Каждый представитель правоохранительных органов сегодня имеет планшет, особенно те, которые работают на дорогах. Они имеют доступ к базе данных. Вбивая мои ФИО, они понимают, есть ли у меня права, имею ли я право управлять транспортным средством, имею ли я страховой полис и есть ли полис у авто, на котором я передвигаюсь», — рассказала депутат.
По мнению нардепа, нынешние правила лишь осложняют жизнь водителям.
«Если я еду на авто, меня останавливает полицейский, но я не имею прав, забыла дома… Полиция останавливает, ты говоришь – я такая-то персона, мой номер идентификационного кода такой-то. Или предоставляешь паспорт, или говоришь номер страхового полиса. Они могут проверить, есть ли у тебя права, можешь ли ты управлять транспортным средством. Они могут проверить по номеру автомобиля, имеет ли транспортное средство обязательную страховку. Также они могут проверить, числится ли транспортное средство в угоне», – объяснила Суслова.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, страхование, права, автомобиль
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