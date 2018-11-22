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Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол

22.11.2018 21:28
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Безвизовый режим с Таиландом пока не работает, сначала пройдут подготовительные мероприятия, – посол

Безвизовый режим между Украиной и Таиландом пока не работает. В течение ближайших недель тайская сторона будет проводить подготовительные мероприятия для воплощения этого решения в жизнь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написал посол Украины в Таиланде Андрей Бешта.
"Длительный период переговоров принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене виз для украинских туристов на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь", - отметил Бешта.
Ранее тайское правительство временно отменило консульский сбор за оформление тайской туристической визы для украинцев с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.
В 2018 году паспорт гражданина Украины занял 24-е место по спектру возможностей, которые предоставляются владельцу. По данным рейтинга, украинский паспорт предоставляет безвизовый доступ в 90 стран. В 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для посещения 67 стран необходимо оформлять визу заранее.



Теги: Украина, Донбасс, Таиланд, безвизовый режим
 
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