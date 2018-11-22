- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Украинцам признались, сколько Путин заплатил за Крым14:00
- Во власти антициклона: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни13:44
Пугающие платежки за ЖКХ-услуги: что делать потребителям
Председатель Общественного комитета защиты прав граждан Николай Козырев пояснил, как поступать украинским потребителям, которые получили платежки за услуги жилищно-коммунального хозяйства с начисленными ошибочными суммами.
Эксперт уверяет, что не стоит оплачивать всю сумму. Лучше дождаться корректного счета или оплатить за фактически потребленные услуги, пишет avdeevka.city.
По словам Козырева, если эти ошибки в сторону завышения суммы платежа, и компания требует платить больше, спешить платить не надо. «Во всяком случае, не надо платить сомнительную сумму, поскольку убытки понесет потребитель, а не эта компания. Сначала надо выяснить, насколько это законно. Надеяться на то, что они потом перечислят все, как обещают, бесполезно: мы знаем, какое отношение к потребителям коммунальных услуг, особенно со стороны компаний-монополистов», - подчеркнул эксперт.
По его словам, пользователь может либо оплатить ту сумму, которую он, по его подсчетам, действительно должен платить за потребленные услуги, или же дождаться, когда компания, предоставляющая услуги, сделает перерасчет и предоствит корректный счет.
Эксперт считает, что не следует бояться начисления «долга», так как не внесение разового платежа не влечет за собой штрафных санкций. Также он уточнил, что если же ошибка носит системный характер, то стоит обратиться с платежками к юристу. При этом можно воспользоваться помощью либо бесплатного юриста, либо юриста службы по оказанию первой правовой помощи.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет жестко наказывать за завышенные счета в платежках за жилищно-коммунальные услуги.
Теги: Украина, Донбасс, ЖКХ, квитанция, услуги
- Украина - Греция. Карты прочат нашим футболистам победу, а звезды - поражение!
- В Киеве и Донецке покажут Кубок Лиги чемпионов
- Луческу вернулся в Украину и получил подарок от Ахметова
- "Перлы" от Блохина о Евро-2012. "Давайте уже кого-нибудь с бубном пригласим на "Донбасс-Арену"
- Дончанки продвигают pole dance на Олимпиаду
- "Шахтер" и "Динамо" интересуются игроком украинской "молодежки"
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Луганское обстреляли ракетами13:30
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть13:05
- В Мариуполе пьяная женщина замерзла под дверьми супермаркета12:44
- В Донецке "суд" распорядился казнить казаков "Войска Донского": подробности резонансного дела12:15
- Поселок Золотое на Донбассе под обстрелом -Луганская ОГА12:00
- Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине 16:45
- В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей16:28
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ15:30
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы13:52
- "Проект тысячелетия" обречен на катастрофу: эксперт объяснил, почему Крымский мост ожидает безнадежное будущее13:15
- Донбасс погибает от «адской» воды12:53
- Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья12:37
- 5 народных способов расправиться с герпесом за 1 сутки22:48
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone