- Подробности минских переговоров с участием Марчука21:46
- Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ" 21:14
- В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры 21:00
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- "Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году20:00
- У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее19:45
- Минималка и прожиточный минимум: Насколько вырастут соцстандарты в 2019 году19:15
- На Украину обрушатся сильные снегопады: до снежного армагеддона остались считанные дни19:03
Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ"
Ни для кого не является секретным тот факт, что во время президентства Януковича украинскую армию цинично пытались уничтожить.
Мирослав Гай, который является главой благотворительного фонда "Мир и Ко" и известным украинским волонтером, сообщил, что во время подготовительных процессов к военной агрессии против Украины страна-агрессор на систематической основе проводила работу, направленную на развал системы мобилизации в Вооруженные силы украинского государства, уведомляет "Диалог.UA".
Гай утверждает, что на руках у чекистов есть инструкции, согласно которым им был отдан приказ на развал армии государств изнутри в то время, когда проводилась подготовка к агрессии и дальнейшей интервенции.
Он убежден, что основополагающим элементом государственной безопасности Украины является именно мобилизационная система ВСУ и именно она стала объектом для спецопераций страны-агрессора еще с начала далеких 90-х.
Волонтер подчеркнул, что против данного военного ведомства украинского государства велась системная пропагандистская работа, которая была направлена на то, чтобы дискредитировать саму идею службы в армии, а также на подрыв доверия граждан Украины к военно-политическому руководству. Вдобавок российский агрессор создавал определенные специальные условия для уклонения украинцев от воинской повинности на массовой основе.
В это же время параллельно со всем этим был запущен процесс, направленный на подрыв военного потенциала страны и развал инфраструктуры военкоматов на территории всей Украины. Напоследок Гай добавил, что во время президентской каденции Виктора Януковича и "Партии регионов" была поставлена четкая цель - обезглавить ВСУ.
Ранее Мирослав Гай заявил, что убийство знаменитой украинской активистки Екатерины Гандзюк является пощечиной для всех, кто участвовал в Революции Достоинства и АТО. Также Гай рассказал к чему сейчас идет страна-агрессор.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, Кремль, ВСУ, Янукович
- Не стерпели. Под Славяносербском боевики напросились на "ответку": один убит, пятеро ранены - ИС
- "Темная ночь" в стиле АТО: потрясающая песня о защитниках Украины от Мирко Саблича (ВИДЕО)
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь
- В Украине пояснили, как оккупанты могут прорвать на Донбассе оборону
- Запад не будет воевать за Украину: генерал рассказал, как ВСУ отвечает на новые угрозы России
- Работа на общую победу: Наев назвал условия завершения войны на Донбассе
- Жители ОРДЛО наконец-то смогут получать пенсии. Поможет Красный Крест22:56
- Подробности минских переговоров с участием Марчука21:46
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- В Краматорске разгромили торговые палатки женщин с инвалидностью16:03
- Что ищут оккупанты в «Короленковском пруду» в Горловке15:45
- Что ждет "Л/ДНР" после "выборов": планы кураторов РФ, роль Пушилина и Пасечника в деоккупации Донбасса - эксперты14:51
- ООН направила более 200 тонн гуманитарной помощи на Донбасс14:30
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ 14:15
- Жители ОРДЛО наконец-то смогут получать пенсии. Поможет Красный Крест22:56
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Подробности минских переговоров с участием Марчука21:46
- Гай рассказал о том, как Янукович и Кремль подрывали обороноспособность Украины: "Цель - обезглавить ВСУ" 21:14
- В Одессе в одном из главных судов города произошло массовое побоище: задержано около 50 человек - кадры 21:00
- Армия РФ получила сильный отпор от ВСУ – у боевиков тяжелые ранения 20:47
- В Донецке и Макеевке на рынках продают масло с ртутью. Люди напуганы20:30
- Кризис на Донецком металлургическом заводе: производство остановлено, люди — без зарплаты20:15
- "Муниципальная няня": что будет с декретными выплатами в 2019 году20:00
- У украинцев отберут больше половины всех субсидий: кто пострадает сильнее19:45
- Ученые рассказали, когда фаст-фуд может быть полезен22:12
- Ученые назвали продукты, помогающие быстро уснуть18:49
- Врачи подсказали, какой алкогольный напиток может защитить от инсульта18:28
- Можно ли венчаться беременной: церковные приметы18:02
- Кто из знаков зодиака разбогатеет в 2019 году17:29
- Полнолуние 23 ноября: что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака15:16
- Идеальный мужчина для вашего знака зодиака10:04
- Осторожно! Эти овощи, разрушают зубную эмаль07:45
- Медики рассказали, можно ли пить кофе на голодный желудок07:10
- Лучшие детские сиропы от кашля: 8 рецептов20:28
- "Будет силовое решение по Донбассу", - в России нервно ответили на переброску С-300 и РСЗО "Ураган" для ВСУ
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Оккупированный Донбасс без связи Vodafone: жители ОРДЛО сообщают тревожные новости
- Россия проиграла - Крым и Донбасс придется вернуть
- Подрыв 9 танков "ДНР" под Торезом: Стало известно, что именно произошло на полигоне. ВИДЕО
- «Супер-сигнал»! В Донецке возобновил работу Vodafone
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Опять без связи: Жители Донецка сообщили, где ловит Vodafone
- Кремль скрывает позорную страницу жизни нового главаря "ДНР" Пушилина. ВИДЕО
- "Нет денег даже на еду - спасибо, Россия", - оккупанты разделались с крупнейшим заводом Донецка ЮМЗ