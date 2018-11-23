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«Они были, как беспризорники»: в УПЦ МП встали на защиту боевиков-казаков на Донбассе

23.11.2018 11:00
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В интервью журналистам издания «РБК» митрополит Арсений, который является наместником Святогорской лавры (УПЦ МП), заявил, что территория лавры охраняется так называемыми казаками, передает replyua.net.

«Наши казаки – это местное население из Святогорска. Атаман нашего казачьего полка – это фельдшер скорой помощи Виталий Владимирович», - отметил священнослужитель. Также он добавил, что в 90-х было популярным организовывать казачьи организации, однако так как они «были как беспризорники, то начали поближе к лавре лепиться, ведь казачество всегда было православным».

«Вот они у нас с тех пор. Охраняют территорию, патрулируют. Здесь нет пятиметровых стен. Заодно и хлопцы не беспризорники, мы их кормим, содержим. Преимущественно хлопцы из окрестных сел, которые здесь жили и живут, прописка соответствующая, паспорта украинские. Не знаю, что там было, но у нас хлопцы были и остаются на территории Украины, в политические дела не лезут, занимаются своим делом», - подчеркнул митрополит.

Он добавил, что для того, чтобы людям в чем-то предъявлять подозрения, нужно иметь факты преступлений, за любого казака он может отчитаться.



Теги: Донбасс, церковь, казаки, УПЦ МП
 
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