«Порадовали»: украинцам повышают пенсию на 62 гривны

23.11.2018 10:10

С 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1497 гривен. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства, такое заявление прозвучало от Павла Розенко, вице-премьер-министра Украины.



«С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц», - отметил вице-премьер. Напомним, что в настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 1435 гривен. Получается, что через несколько дней украинцы, получающие минимальную выплату, «разбогатеют на рекордные 62 гривны». Нужно отметить и то, что с 1 января следующего года в Украине также ожидается повышение пенсий.



Однако оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индексация состоится уже в марте будущего года. Розенко подчеркнул, что в среднем выплаты увеличатся примерно на 12-17%. В проекте бюджета на следующий год запланирован рост прожиточного минимума в Украине. Правительство обещает повысить его 2 раза в 2019 году.