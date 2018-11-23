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Порошенко подписал законы о растаможке и новых штрафах для «евроблях»
Автомобилям с иностранной регистрацией в Украине вынесен окончательный вердикт
В частности, подписаны законы о новых штрафах и растаможке автомобилей на европейских номерах, из-за которых владельцы «евроблях» устраивали митинги и перекрывали дороги государственного значения.
Отмечается, что президент Петр Порошенко поставил подпись под законами о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Также известно, что все средства, которые будут поступать от растамаживания подобных автомобилей, будут перенаправлены в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пособий и на выплаты тем, кто на сегодняшний день получает минимальную пенсию.
После подписания законов к владельцам евроблях также обратились с призывом в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания транспортных средств и воздержаться от акций протеста, из-за которых страдают простые украинцы.
Стоит отметить, что протестующие из-за новых законов решили приостановить свои акции протеста на несколько дней и пообещали новую волну протестов уже на этих выходных.
Также напомним, что законы по евробляхам вступают в силу сразу после того, как их подписывает глава государства.
Как сообщалось ранее, комитет по вопросам налоговой политики предложил в два раза уменьшить налог для автомобилей, которые будут растаможены в Украине в течение 60 дней после принятия законов о «еврономерах
Об этом заявила глава профильного комитета Нина Южанина. По словам одного из авторов законопроектов, во время обсуждения было принято решение простимулировать украинцев как можно быстрее заняться растаможиванием автомобилей.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, закон, штраф, подпись, растаможивание, автомобиль, Порошенко
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