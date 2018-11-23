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Повышений пенсий: когда ждать
С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
По словам вице-премьера, соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Розенко добавил, что с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам. "Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - подчеркнул он.
Вице-премьер также напомнил, что 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров. По его словам, выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это якобы будет происходить ежегодно.
Ранее нчальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что в нашем регионе пенсию получают менее половины пенсионеров-переселенцев из 518,9 тыс. зарегистрированных.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
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