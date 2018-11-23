Рада приняла закон о повышении цен на сигареты: на сколько дороже теперь станет курить в Украине

23.11.2018 16:45

Нардепы Верховной Рады Украины проголосовали за повышение цен на табачные изделия в Украине с 1 июля следующего года. Сегодня, 23 ноября, депутаты Верховная Рады Украины приняли соответствующий законопроект о повышении цен на сигареты в стране, передает "Диалог.UA".

"Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – гласит пояснительная записка к документу. Сообщается, что закон вступит в силу с 1 июля 2019 года. Именно тогда в Украине на 9% увеличатся ставки акцизного налога на табачные изделия. Об этом говорится в тексте законопроекта об изменении Налогового кодекса, который был утвержден Верховной Радой.

Уточняется, что размер акцизов будет увеличен исходя из индексов потребительских цен 2018 года. Напомним, Порошенко подписал закон по "евробляхам" и сказал, куда пойдут все деньги от уплаты налогов. Также сообщалось, какие нардепы ВР пытались сорвать голосование по закону о госбюджете Украины - 2019.



Источник: www.dialog.ua