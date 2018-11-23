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Украина получила новый бюджет: главные цифры
Под утро 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 о государственном бюджете на 2019 год. За документ во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов, а в целом - 240.
"Все наши приоритеты остаются неизменными: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены с самого начала, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме. При этом бюджет остается сбалансированным", - сказала назначенная вчера министром финансов Оксана Маркарова, представляя документ.
Бюджет предусматривает доходы в сумме 1 трлн 26 млрд 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда – 928 млрд 507,9 млн грн и доходы специального фонда – 97 млрд 623,9 млн грн., сообщает 112.ua.
Расходы предусмотрены в сумме 1 трлн 112 млрд 130 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн 5 млрд 767,5 млн грн и расходы спецфонда – 106 млрд 362,4 млн гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета остался на уровне 89 млрд 989,32 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - в сумме 69 млрд 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда госбюджета - в сумме 20 млрд 372,12 млн грн.
На 31 декабря 2019 года определили предельный объем государственного долга в сумме 2 трлн 60 млрд 101 млн 364,5 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 388 млрд 630 млн 87,1 тыс. гривен.
Минимальная заработная плата устанавливается в размере 4173 грн.
Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2019 года будет равен 1853 грн, с 1 июля -1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 года - 1626 гривен, с 1 июля - 1699 гривен, с 1 декабря - 1779 гривен;
детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2218 гривен;
трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1921 гривна, с 1 июля - 2007 гривен, с 1 декабря - 2102 гривны;
лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее официальной публикации.
После принятия госбюджета можно принимать областные и городские бюджеты. Так что вскоре получит свой – на 2019 год - и прифронтовая Авдеевка.
А еще принятие госбюджета-2019 было одним из условий для получения очередного транша МВФ.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, Верховная Рада
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