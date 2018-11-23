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Украинцам признались, сколько Путин заплатил за Крым
Россия не оставляет надеж любым способом узаконить наглую оккупацию украинского полуострова Крым. Об этом в одном из недавних интервью заявил замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
По словам Грымчака, российская столица опустилась даже до мерзкой взятки. Кремль пытался подкупить украинского президента Петра Порошенко весьма большой суммой. Об этом пишет портал "Политека".
"Мне известно, что для вопроса относительно легализации оккупации Крыма президенту Украины предлагали деньги. Отмечу, что сумма была огромной. Она превышала размер годового бюджета нашей страны", — рассказал он.
Грымчак также заявил, что Российская Федерация попытается закрыть вопрос с аннексированным полуостровом сразу после президентских выборов в Украине.
"Реальность на сегодняшний день такова: Крым не признан территорией Российской Федерации. Более того, если анализировать последние заявления наших партнеров с Запада, то следует понимать, что санкции будут продлены до момента выполнения минских договоренностей и возвращения Крыма Украине. И только в этом случае можно будет рассматривать вопрос об отмене ограничений против Кремля", — заявил Грымчак.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым
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