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Украинцам урежут зарплаты, в Кабмине готовят новое «покращення»: Заберут любой ценой
Государству очень нужны деньги и в Кабмине решили обобрать украинцев
Инициатива украинского правительства касательно расширения максимальной величины базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) направлена на пополнение госбюджета и не имеет ничего общего с выведением зарплат украинцев из «тени».
В этом уверена консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.
В этом уверена консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.
Кабинет министров предлагает расширить максимальную величину базы начисления ЕСВ с нынешних 15-ти размеров минимальных заработных плат до 25-ти, а также установить регрессивную шкалу ЕСВ для более крупных доходов.
«Задача — в том, чтобы наполнить бюджет. Государству очень деньги нужны, и это очень видно», — уверена Александра Томашевская.
Аналитик отметила, что в 2019 году правительство в очередной раз собирается увеличивать пенсии. Для этого, естественно, нужны немалые дополнительные средства – несколько десятков миллиардов гривен.
«И их нужно забрать любой ценой», — подчеркнула Томашевская.
По мнению консультанта, ради достижения этой цели государство планирует брать с руководителей предприятий ЕСВ из расчета двух минимальных зарплат.
«Идея – просто собрать деньги. Их будут собирать со всех – и с больших и с маленьких, и со средних. Но те, по кому собираются ударить, вряд ли злоупотребляют», — уверена эксперт.
В Украине есть компании, в которых платят и, главное, декларируют высокие зарплаты. Их крайне мало, порядка 5% всех налогоплательщиков, однако, они есть. В основном, это – крупные иностранные компании или некоторые отечественные, но, часто с иностранным капиталом.
«Они слишком прозрачны и честны, и им дешевле платить официальные зарплаты. И, поскольку они и так платят официально, то они и доплатят (ЕСВ по новым предлагаемым правилам). Для них репутация слишком дорога, чтобы что-то выдумывать и скрывать несколько тысяч. Поэтому они (правительство) решили взять с тех, кто официально показывает (доходы)», — сообщила Томашевская.
Однако украинцы, за исключением тех, кто и сегодня получает зарплату «по-белому» и, соответственно, также «по-белому» платит ЕСВ, вряд ли станут активно выходить из «тени».
«Такие меры по увеличению платежей вызывают у украинцев ответную реакцию в виде отказа платить. И есть такое представление, что, те, кто «в белую» платит, те – дураки», — подытожила она.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, зарплата, украинцы, Кабмин
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