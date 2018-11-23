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Украинцам увеличивают выплаты: кому повезет в новом году
Согласно Бюджету 2019, в будущем году в Украине увеличатся суммы выплат разновидностей пособий на детей
Сегодня в Раде рассматривают Государственный бюджет на 2019 год. Процедура должна состоятся во втором чтении. В планах у Парламента повышение прожиточного минимума – соответственно, увеличение размера пенсий и социальных выплат. Также поменяется порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и вырасти минимальная зароботная плата.
В связи с предполагаемым повышением прожиточного минимума, должны увеличиться и пособия на детей. Но размер главного пособия — при рождении ребенка — в 2019 останется прежним. Общая его сумма 41 280 грн. Единовременно семья получает от государства 10 320 грн. Остальное платят в течение следующие 36 месяцев — по 860 грн в месяц.
Вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным лицам. В нашей стране такое получает около 245 тысяч человек: в декабре 2018 года — до 2017,1 грн, а к декабрю 2019 года — до 2207,1 грн.
Увеличится и размер пособия на детей, над которыми установлены опека или попечительство. В декабре 2018 года — до 3252 грн (для детей до 6 лет) и до 4054 грн (для детей от 6 до 18 лет). А в декабре 2019 года оно уже составит 3558 грн и 4436 грн соответственно. Эту помощь получают почти 48 тысяч детей.
Также с 1 сентября 2018-го правительство усилило помощь семьям, в которых родились дети, начав выдавать так называемый пакет малыша. В 2019 году стоимость такой одноразовой натуральной помощи составит 5 тыс. грн. По правительственным прогнозам, в следующем году ее получат около 360 тысяч семей.
В связи с ростом прожиточного минимума, больше на детей будут выдавать одиноким матерям (составляет 100 процентов прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Известно, что в Украине ежемесячно такую помощь получают около 431 тысячи детей.
При этом, доходная часть Бюджета-2019 должна увеличится на 11,2% и составить 1,29 триллионов грн.
Что касается минимальной пенсии, то в марте ее должны поднять до 1497 гривен, а в декабре – до 1624 гривен.
Проект Бюджета-2019 также готовит несколько неприятных сюрпризов. К примеру, в нем не предусмотрено повышение зарплат учителям. Кроме того, ограниченная сумма на субсидии может вынудить правительство задуматься о снижении социальных нормативов на коммуналку.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, увеличение, выплаты
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