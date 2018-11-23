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В Минфине рассказали, что ведут переговоры с МВФ о повышении цены на газ
Украина продолжает дискуссии с Международным валютным фондом в отношении повышения цены на газ для населения. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Вопрос энергетической реформы и повышения цены на газ и, соответственно, повышение тарифов, которое с этим связано, это один из вопросов, который мы обсуждаем", - сказала Маркарова.
Напомним, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.
Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.
Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.
В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.
При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.
Отметим, утром 23 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, МВФ, повышение тарифов, Минфин
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