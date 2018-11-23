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В Украине продлили льготы на ввоз электромобилей
Верховная Рада вынесла вердикт по льготному режиму ввоза в Украине электрокаров, который предусматривал отсутствие уплаты НДС и акцизов
Об этом пишет Hyser.
Льготный режим ввоза электрокаров, предусматривающий отсутствие уплаты НДС и акциза, продлили еще на четыре года
Такие изменения предусмотрены в законопроекте «бюджетного пакета» с налоговыми изменениями (№9260), который поддержала Верховная Рада Украины накануне.
В документе предусматривается, что к концу 2022 года норма, которая освобождает ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза, будет продолжена.
Кроме того, известно, что действие соответствующей нормы должно было закончиться уже 31 декабря 2018.
Также Верховная рада ввела акцизный налог на ввоз электромобилей из заграницы. На прошлой неделе были приняты законопроекты №8487 и №8488, которые предусматривают возвращение акциза на импорт автомобилей.
Ранее законодательный орган Украины отменил их до 1 января 2019 года, но, как видим, эта отмена просуществовала недолго. Изменился размер акциза, а также алгоритм формирования налога на бензиновые и дизельные автомобили, а также к этому списку добавляются и электромобили.
Поэтому владельцам транспортных средств, работающих на электричестве, придется выложить по 1 евро за 1 киловатт от аккумулятора. Например, акциз для автомбиля «Тесла» будет 100 евро, а за «Ниссан Лиф» придется дополнительно заплатить сумму в пределах 35-30 евро.
Также в конце года прекратит действие закон, отменяющий НДС для ввоза автомобилей, снабженных электрической силовой установкой. Если Верховная Рада не продлит данный законопроект, то цены на авто вырастут примерно на 20 процентов. В Украине за десять месяцев 2017 года было реализовано 2 225 электромобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 227%. В структуре первичного рынка электрокаров наибольшую долю занимают машины, бывшие в эксплуатации – 86%. Годом ранее их доля составляла 42%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, электромобиль, Верховная Рада, льготы
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