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В Украине вырастут акцизы, налоги и рента
Этой ночью после долгих дискуссий Верховная Рада 236 голосами поддержала законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".
Перед принятием документ рассматривался за закрытыми дверьми в налоговом комитете ВР около шести часов; в самой Раде он также был проголосован только после десятка провальных попыток, сообщает zn.ua.
Что изменится для украинцев с принятием данного законопроекта?
1. С 1 июля 2019 года ставки акцизов на табачные изделия возрастут на 9%. Это при том, что с 1 января 2019 года акцизный налог с табачных изделий также должен подскочить сразу на 20% - в соответствии с ранее принятыми для НКУ изменениями.
2. С 1 июля 2019 года посылки стоимостью 100 и более евро, полученные украинцами, станут облагаться налогом. Сейчас гражданин Украины может без уплаты какого-либо налога получить неограниченное количество посылок стоимостью до 150 евро каждая. С 2019 года "лавочку прикроют": во-первых, один человек может получить не более трех необлагаемых налогами посылок, во-вторых, сумма снижается со 150 до 100 евро - при стоимости посылки свыше ста евро она будет облагаться налогом. Кроме этого, принятым законопроектом предусматривается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков.
3. Депутаты постановили увеличить размер рентной платы за пользование недрами; с первого января размер рентных ставок для добычи нефти и газового конденсата повышается на 2%. За добычу залежей, которые полностью или частично залегают на глубине свыше 5000 метров - с 29 до 31%, залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров - с 14 до 16%. Также на 0,8% - до 8,8% - увеличивается ставка рентной платы на добычу железной руды.
4. Увеличивается и ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов - сразу на 50%.
5. С 1 января 2019 ставка экологического налога за выбросы углерода (СО2) стационарными источниками повышается с 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну. Кроме этого, предусматривается поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн за тонну в 2023 году, то есть ежегодное повышение на 5 грн за тонну. Эта норма приближает ставки до уровня, принятого в ЕС, отмечается в законопроекте.
При этом Рада на четыре года продлила освобождение от налогов электромобилей - до 2022 года.
Источник: http://avdeevka
Теги: Украина, Донбасс, акцизная марка, налоги
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