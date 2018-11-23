Во власти антициклона: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

23.11.2018 13:44

Сегодня на погодные условия в Украине будет влиять антициклон Constantin.

Столбики термометра в пятницу ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Но уже в ближайшее воскресение ожидаются сильные снегопады, которые в южных и восточных областях будут чередоваться с дождями. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написала синоптик Наталья Диденко.



«23 ноября в Украине с дружественным визитом посетит антициклон Constantin. То есть, осадков не будет. Атмосферный фронт максимум, что может сделать - увеличить облачность. Однако серьезные осадки маловероятны. Температура воздуха прогнозируется невысокой», - отметила она.



Вместе с тем, в Гидрометцентре сообщили, что 23-24 ноября погода будет облачной с прояснениями, без осадков, а в воскресенье в западных, северных, местами центральных и Харьковской областях - мокрый снег и дождь. Аналогичная погода ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет, лишь ночью на крайнем западе небольшой снег и дождь.