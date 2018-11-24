В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа

24.11.2018 21:29

В субботу, 24 ноября, в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки выпала пожилая женщина.

Об этом сообщают СМИ, передает donpress.com.

Трагедия произошла на улице Олейника в Дарницком районе Киева. По предварительной информации, женщина в возрасте 64 лет самостоятельно выпрыгнула с 9-го этажа многоэтажки.

Что могло послужить причиной самоубийства пенсионерки не известно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.