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В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа

24.11.2018 21:29
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В Дарницком районе Киева пенсионерка выбросилась из окна 9 этажа

В субботу, 24 ноября, в Дарницком районе Киева из окна многоэтажки выпала пожилая женщина.

Об этом сообщают СМИ, передает donpress.com.

Трагедия произошла на улице Олейника в Дарницком районе Киева. По предварительной информации, женщина в возрасте 64 лет самостоятельно выпрыгнула с 9-го этажа многоэтажки.

Что могло послужить причиной самоубийства пенсионерки не известно.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.



Теги: Донбасс, Киев, пенсионер, трагедия, полиция, самоубийство
 
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