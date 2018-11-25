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Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены

25.11.2018 23:42
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Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены

В результате сегодняшней атаки России на корабельную группу ВМС Украины получили ранения шесть военных. Об этом сообщает источник в Минобороны.

Так, источник сообщает:

«6 человек получили ранение, 2 из них находятся в тяжелом состоянии».

Также, стало известно, что на данный момент весь состав ВМС Украины поднят по тревоге и корабли вышли в море.

Как сообщалось ранее, в результате атаки на корабли ВМС получили ранение два бойца военно-морских сил Украины.

 

Источник: https://donpress.com 

 


Теги: Украина, Донбасс, Крым, конфликт, военные, Керченский пролив, ВМС, ранения, ВСУ
 
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