Агрессия РФ против ВМС ВСУ: 6 украинских военных ранены

25.11.2018 23:42

В результате сегодняшней атаки России на корабельную группу ВМС Украины получили ранения шесть военных. Об этом сообщает источник в Минобороны.

Так, источник сообщает:

«6 человек получили ранение, 2 из них находятся в тяжелом состоянии».

Также, стало известно, что на данный момент весь состав ВМС Украины поднят по тревоге и корабли вышли в море.

Как сообщалось ранее, в результате атаки на корабли ВМС получили ранение два бойца военно-морских сил Украины.

Источник: https://donpress.com