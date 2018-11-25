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«Черная пятница» по-украински: нулевые скидки и разводы

25.11.2018 22:24
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«Черная пятница» по-украински: нулевые скидки и разводы

Привычная для американцев «черная пятница» набирает популярность и в Украине, а потому без шуток в украинском сегменте социальных сетях в этот день не обошлось., пишет from-ua.
«Черную пятницу» в украинских реалиях пользователи социальных сетей высмеивали – кто-то смеялся над ценами, которые уменьшались на целых ноль гривен, а кто-то просто просил, чтобы этот сумасшедший день наконец закончился.



Теги: Донбасс, скидки, развод, черная пятница
 
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