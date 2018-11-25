Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

25.11.2018 18:49

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые направляются из Одессы в Мариуполь, после нескольких часов ожидания прошли под Крымским мостом в Керченском проливе, пишут крымские интернет-издания, передает dnews.dn.ua.

Они отмечают, что баржу, перекрывавшую фарватер, россияне убирали. Корабли – один большой и два малых – выстроились в строй и прошли под мостом в сторону Азовского моря.

Напомним, сегодня, 25 ноября, российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Два малых бронированных артиллерийских катеров и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В Федеральной службе безопасности России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что действия России в Азовском море являются новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и создать еще один очаг напряженности. В МИД Украины также сделали заявление в связи с очередными манипуляциями МИД РФ, что ни одно положение Договора от 2003 года не дает России права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты.