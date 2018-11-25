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Напавший на буксир ВМС корабль РФ был в 6 раз больше: что случилось возле Керченского пролива - детали атаки

25.11.2018 14:51
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Напавший на буксир ВМС корабль РФ был в 6 раз больше: что случилось возле Керченского пролива - детали атаки

Российский корабль "Дон" вблизи Керченского пролива совершил таран украинского рейдового буксира, повредив ему главный двигатель, обшивку и леерное ограждение.

Корабль "Дон", принадлежащий РФ, совершил агрессивный таран рейдового буксира Украины в районе Керченского пролива, передает "Диалог.UA".

Известно, что опасный маневр ВМФ России был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка, леерное ограждение, потерян спасательный плот. Рейдовый буксир "Яны Капу" проекта 498 был построен в 1974 году и уже в 1991-м вошел в состав ВМС ВС независимой Украины под названием "Красноперекопск".

Краткие технические характеристики буксира "Яны Капу": Водоизмещение: 303 тонн Длина: 29,3 м. Ширина: 8,3 м Осадка: 3,09 м. Скорость полного хода: 11,4 узлов Дальность плавания: 1650 миль при 11 узлах Силовая установка 2 дизеля по 600 л.с., 2 вала Экипаж: 6 человек. Вооружение: 2 пулемета ДШКМ

В свою очередь, российский ПСКР "Дон" был сконструирован на Ярославском заводе и введен в состав Береговой охраны ФСБ РФ в 1997 году.

Краткие технические характеристики ПСКР "Дон": Водоизмещение: 1620 тонн Длина: 56,5 м. Ширина: 12,64 м Осадка: 4,6 м. Скорость полного хода: 13 узлов Дальность плавания: 8000 миль (11 узлов) Автономность 40 суток. Экипаж: 47 человек Вооружение: две 30 мм АУ АК-306.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Керченский пролив, ВМС, буксир, повреждения
 
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