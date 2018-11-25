"Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове

25.11.2018 16:28

Россия зря ввязалась в конфликт с ВМС Украины в Азовском море. Позиция РФ проигрышная, уверен известный российский пропагандист, главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.

Доренко на своем telegram-канале "Расстрига" раскритиковал поступок России в Азове, передает "Диалог.UA".

25 ноября РФ попыталась воспрепятствовать проходу кораблей ВМС Украины к порту Мариуполя через Керченский пролив. Российское судно "Дон" даже протаранило украинский буксир "Яни Капу". Оккупанты все еще не пускают группировку ВМС Украины, заблокировав пролив. Доренко уверен, что произошедшее - большая ошибка России.

Последствия будут очень тяжелыми. "Специфика ситуации с Керченским проливом и с действиями в нем украинской армии в том, что любое их действие ухудшает международную репутацию России", - отметил пропагандист, уточнив, что РФ сейчас рискует нарваться на очень жесткие санкции Запада.

Ухудшает ситуацию и то, что, по мнению Доренко, инцидент не вызовет антиукраинской сплоченности среди россиян, как это было в 2014 году. "России это и нахрен не нужно!

А Украине это настолько легко и приятно, что я удивлен, что они это ежедневно не делают", - констатировал главред "Говорит Москва".