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Евросоюз отреагировал на агрессию РФ в Азовском море

26.11.2018 12:33
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Евросоюз отреагировал на агрессию РФ в Азовском море

Европейский Союз озвучил свою позицию относительно ситуации в Азовском море и призвал Россию восстановить свободу передвижения судов в Керченском проливе. В то же время Брюссель настаивает на необходимости деэскалации ситуации в данном регионе.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

«Напряженность в Азовском море и Керченском проливе накануне опасно возросла после утреннего инцидента в воскресение между российскими и украинскими военно-морскими судами после попытки последних пройти через Керченский пролив, а также дальнейшие события, включая закрытие движения российскими властями и сообщения о захвате украинских судов и выстрелы по ним», - говорится в заявлении. При этом ЕС призвал все стороны к сдержанным действиям в Азовском море.

«Ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с максимальной сдержанностью для немедленной деэскалации ситуации», - отмечается в заявлении.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, агрессия, Евросоюз
 
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