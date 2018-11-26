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Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей

26.11.2018 10:15
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Несколько десятков моряков в плену: стали известны новые данные о захвате РФ украинских кораблей

Представители российских силовых ведомств захватили более двух десятков украинских моряков в ходе штурма трех судов у Керченского пролива. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Минимум шесть раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующего решения СНБО. Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для одобрения определенных решений - то есть риск что он никогда уже не наступит», - написал он в Facebook. К тому же, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в прямом эфире «Громадского» сообщила, что 23 украинских моряка, которых Россия захватила в Керченском проливе, фактически находятся в статусе военнопленных.

Она подчеркнула, что сейчас данные относительно моряков противоречива. С ними нет связи, также Украина не располагает информацией об их местонахождении и расположение катеров. 



Теги: Россия, Донбасс, моряки, конфликт, плен
 
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