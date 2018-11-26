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Обвал рубля и новые санкции: СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей

26.11.2018 14:45
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Обвал рубля и новые санкции: СМИ узнали о тяжелых последствиях для России из-за захвата украинских кораблей

Россию ждут катастрофические экономические последствия наряду с новыми санкциями и обрушением рубля после захвата украинских кораблей по итогам конфликта в Керченском проливе.

Об этом пишут российские информационные агентства со ссылкой на аналитическое заключение Директора департамента инвестиционной компании "Альпари" Александра Разуваева. Аналитик не сомневается, что Россию ждут новые санкции и очередной обвал рубля уже в скором времени.

Он отметил, что крайне неблагоприятная экономическая ситуация делает еще более вероятным повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка РФ, что еще больше замедлит и так слабую российскую экономику.

Кроме санкций, Россию ожидает новый виток падения рубля, который будет усугубляться резким снижением цен на нефть. Аналитик также подчеркнул, обострение отношений с Украиной вызовет падение акций "Газпрома".  Российские СМИ сообщают, уже сегодня с утра курс рубля начал падать по отношению к доллару и евро.   Напомним, появились кадры штурма Россией безоружного украинского судна.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, рубль, конфликт, Керченский пролив, обвал, санкции
 
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