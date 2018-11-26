Передел собственности в Луганске: группировка «ЛНР» отбирает рынок «Южный»

26.11.2018 17:10

Владельцев рынка «Южный» в Луганске, контролируемом группировкой «ЛНР», могут лишить их собственности. Об этом сообщает группа «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте.

В сообщении сказано, что очередной передел якобы связан с нарушением «земельного законодательства ЛНР», которое было допущено владельцем рынка — ООО «Арт-Опт».

По версии местной «власти», территория, на которой расположен рынок «Южный», занята незаконно. Кроме того, что «нарушители закона» будут устранены от дел, им также необходимо возместить ущерб, причиненный «республике». Сумма ущерба составила ни много ни мало — 2 500 000 российских рублей.

Источник: https://donpress.com