Переселенцы могут получить социальное жилье бесплатно теперь по всей Украине

26.11.2018 07:25

В Украине у переселенцев появилась возможность бесплатно получить жилье, а не тратиться на его аренду. По правительственной программе за жилье платит государство и местный бюджет 50/50. Воспользовались ею уже около двух сотен семей. Пока программа действовала только в двух регионах, теперь ее расширили на всю Украину.

Так, семья переселенцев Глуцких из Широкино получила бесплатно трехкомнатную квартиру в Мариуполе (Донецкая обл.) в начале лета. Платят только за коммунальные услуги. Живут вшестером. «Я была удивлена, потому что только в апреле я подала документы. Приехали к нам, сказали: "Давайте поедем, покажем вам квартиру, которую хотим предоставить. Если вам понравится, то даем ордер и вы переезжаете"», – рассказала Нина Глуцкая.

В Широкино их собственное жилье разрушил взрыв снаряда. Выжили, потому что прятались в подвале. Возвращаться им некуда. Война кроме жилья забрала и здоровье ее сына. «Попали под обстрел и старший сын был ранен в позвоночник и теперь он лицо с инвалидностью 1 группы», – говорит переселенка.

Несколько лет они скитались по съемным квартирам, тратя все доходы на аренду. Уже полгода как обустраиваются в новом жилье. «У нас есть уверенность в завтрашнем дне, что нас не выгонят отсюда. Мы можем жить здесь спокойно. Не переживать. Работать, учиться, заниматься ребенком. А когда ты живешь на съемной квартире, ты ждешь звонка от хозяйки и… "переезжайте"», – делится переселенка.

Эту квартиру власть Мариуполя дала им бесплатно. В городе действует программа, когда половину стоимости жилья платит город, вторую – государственный бюджет. «70 млн в 2018 году мы инвестировали в социальное жилье для новых мариупольцев и соответственно более 107 нашли здесь свой родной дом», – сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Жить в этой квартире семья Глуцких сможет столько, сколько будет в этом нуждаться. А через 5 лет сможет ее приватизировать – такой закон.

В очереди на социальное жилье в Мариуполе – сотни людей. «Квартиры будут приобретаться на вторичном рынке и планируем не менее 60 квартир до конца года», – сказала начальник управления городского имущества Мариуполя Сергей Марчук.

Теперь купить социальное жилье для переселенцев пополам с государством сможет власть в любом регионе. Программу, которая разрешает это сделать, расширили на всю Украину. «Местные громады имеют возможность принимать решения относительно строительства или приобретения уже готового жилья на вторичном рынке для использования в качестве временного для проживания вынужденно перемещенных лиц», – сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.

Георгий Тука призывает переселенцев писать заявления местной власти. Просить купить жилье. Это будет побуждать чиновников действовать.

В Тернополе заявления на покупку квартир уже собирают. Для семьи переселенки из Донецка Юлии социальное жилье – единственная возможность жить отдельно от родителей. «Дорого. Аренда выходит 2,5 тыс. грн плюс коммунальные услуги. Живем в квартире, но так, как в общежитии. Если отдельно жить родителям и мне своей семьей, то очень накладно выходит», – делится она.

По этой программе можно купить любое жилье: и квартиру в многоэтажке, и частный дом в селе. Главное, чтобы соответствовало санитарным нормам.

Можно получить деньги и на его ремонт. Но деньги на покупку жилья дадут только тогда, когда местная власть примет социальную программу и утвердит ее в МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»