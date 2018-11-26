Порошенко поддержал введение военного положения: ВР собирают на чрезвычайное заседание – громкие подробности

26.11.2018 09:32

Президент заявил, что Украина в случае введения военного положения не будет производить никаких наступательных операций.

Кроме того, на экстренном заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое прошло в полночь 26 ноября было озвучено, что банковские учреждения будут работать в привычном режиме. По отработанному графику также будут действовать и КПВВ на востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Порошенко решительно поддержал идею введения военного положения в Украине и на заседании обратился к ВР с просьбой рассмотрения проекта решения. Сегодня, 26 ноября, ВР на внеочередном заседании должна проголосовать за данный вопрос. По его словам, никаких наступательных операций со стороны Украины во время военного положения не будет. "Мы будем защищать и оборонять исключительно свою территорию и своих граждан", - предупредил Петр Порошенко.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов добавил, что военное положение предлагается ввести на 60 дней. По его словам, Россия ведет против Украины пятый год гибридную войну. Однако впервые так неприкрыто пошла на атаку Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ВС РФ и ФСБ не просто атаковали наши ВСУ, но и вели огонь на поражение. Последствия, как мы видим, тяжелые", - добавил Турчинов.

К слову сказать, если ВР поддержит введение военного положения, то для украинцев это будет означать не только комендантский час по территории всей Украины, но и особый режим въезда и выезда. Кроме этого, во время военного положения запрещены любые массовые акции, референдумы и различные общественные собрания.

Напомним, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ атаковал украинский буксир во время законного перехода группой украинских кораблей из одесского порта в порт Мариуполя. После этого инцидента РФ перекрыла Керченский пролив, бросив в район ЧП вертолеты ВС России.

Более того, сюда были брошены и российские штурмовики "Су-25". Затем российские пограничники открыли на выходе из пролива огонь на поражение, в результате чего были ранены 6 украинских военных. Три корабля ВМС Украины были захвачены.



Источник: www.dialog.ua