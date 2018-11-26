Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине: последний пункт засекречен

26.11.2018 16:01

Президент Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на опубликованный на официальном сайте президента Украины документ. Согласно тексту указа президент постановил ввести в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине.

Отметим, что в опубликованном документе засекречен 12-й пункт, суть которого на данный момент остается неизвестной. Сообщается, что контролировать выполнение указанного решения президента должен секретарь СНБО Александр Турчинов.

Согласно опубликованному документу указ вступит в силу в день его опубликования и должен быть сегодня утвержден украинским Парламентом. Заседание Верховной Рады назначено на 16:00. Вчера, 25 ноября, президент Порошенко поддержал введение военного положения.



Источник: www.dialog.ua