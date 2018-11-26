Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию

26.11.2018 16:15

Президент Украины Петр Порошенко в рамках указа о введении военного положения поручил Генштабу ВСУ организовать мероприятия частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах. Об этом сказано в тексте указа, опубликованном на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил Гнештабу организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.

На рассмотрение СНБО также поручено внести предложения относительно привлечения других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мероприятий правового режима военного положения.

Источник: https://donpress.com