Порошенко вводит военное положение с 28 ноября сроком на 30 дней

26.11.2018 19:21

Президент Украины Петр Порошенко во время специального обращения заявил, что вводит режим военного положения в стране с 09:00 28 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ,

Так, глава государства отметил:

«Согласно решению СНБО, принятого сегодня ночью, как президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ я выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9 утра 28 ноября».

По его словам, он призовет парламент установить срок военного положения не 60 дней, а 30 и уже в декабре предложит отменить его. Кроме того, он заверил, что президентские выборы в Украине в 2019 году пройдут в установленный законом срок — 31 марта.

Источник: https://donpress.com