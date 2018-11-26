Предстоящая зима будет аномально холодной

26.11.2018 14:15

Представители NASA заявили, что предстоящая зима будет характеризоваться максимально низкими температурными показателями на всей планете. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Data.ua.



К таким выводам учёные пришли благодаря проведению исследований с использованием аппарата «Кибер». Он был запущен с целью проведения анализа концентрации углерода и азота на высоте, которая составляет триста километров. Данный аппарат также смог определить тепловое состояние газа в крайней точке воздушной оболочки Земли. Согласно полученным результатам, учёные сделали вывод, что наша планета постепенно остывает. Следовательно, атмосфера Земли в скором времени может стать самой холодной за весь период истории.



Данная тенденция стала возможна из-за того, что солнечный цикл потерпел изменения. Таким образом, процессы на Солнце остановились. Это приведёт к тому, что на протяжении нескольких последующих месяцев наша планета будет меньше прогреваться. Данный факт свидетельствует о предстоящей аномально холодной зиме, которая станет самой суровой за последние десять лет.

Источник: https://replyua.net