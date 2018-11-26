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Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив

26.11.2018 11:00
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Россия отменила запрет на движение судов через Керченский пролив

Россия отменила запрет на движение гражданских судов через Керченский пролив. Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

Он отметил, что чиновник сообщил, что разрешение на движение коммерческих судов по каналу дали около четырех часов утра. По его словам первые суда уже следуют через пролив,

Как сообщалось ранее, российская сторона судоходство по Керченскому проливу россияне временно запретили 25 ноября, из-за противостояния с группой кораблей Военно-Морских Сил Украины, осуществлявших переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, запрет, конфликт, Керченский пролив, отмена
 
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