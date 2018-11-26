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СНБО рассмотрит вопрос введения военного положения: Турчинов

26.11.2018 09:07
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СНБО рассмотрит вопрос введения военного положения: Турчинов

СНБО рассмотрит вопрос о введении военного положения в Украине из-за ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи Военного кабинета .

«Предложено провести заседание СНБО для оглашения правового режима военного положения, заседание состоится сегодня в 00:00», — сказал он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, конфликт, СНБО, военное положение
 
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