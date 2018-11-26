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Стало известно, зачем Путину нужна была провокация возле Крыма

26.11.2018 12:17
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Стало известно, зачем Путину нужна была провокация возле Крыма

Россия, напавшая на украинские корабли возле оккупированного Крыма, перешла к активной фазе агрессивных действий против Украины. План Путина, которые реализуют погранвойска ФСБ РФ, состоит в запугивании украинских ВМС после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море.

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передают Факты.

«Момент для провокации в Москве выбрали подходящий, явно надеясь, что на данный момент внимание цивилизованного мира приковано исключительно к событиям во Франции (массовым протестам „желтых жилетов“ против повышения цен на топливо, — Ред). А превентивное, лживое до последнего слова обвинение в адрес Украины в „агрессии“, по задумке Кремля, должно снять все логично ожидаемые обвинения в агрессии с самой России», — считает народный депутат.

Он также объяснил и то, почему именно сейчас у Путина решились на обострение на море. Дело в том, что МИД Украины на днях заявил о представлении в декабре на рассмотрение Генеральной ассамблее ООН проекта резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей.

«Таким образом, для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам. Во-первых, создать „базу“ для обвинений самого Киева в „агрессивных действиях“ в Черном и Азовском морях, и под этим лживым лозунгом консолидировать своих вассалов в ГА ООН (Беларусь, Армения и пр.), стараясь похоронить резолюцию. Во-вторых, дать четкий сигнал Киеву: для РФ не существует никаких норм международного права и двусторонних договоренностей — что хотим, то и воротим, а потому если Украина собирается защищать свои интересы в Азовском и Черном морях, то Москва будет действовать, как Путину в голову стукнет», — заявил Дмитрий Тымчук.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Крым, провокация, захват
 
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